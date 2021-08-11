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МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске

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МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Об этом рассказал в среду, 11 августа, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Он уточнил, что ответная реакция Белоруссии на «недружеские шаги и даже агрессивные действия» со стороны США была предметно доведена ранее в этот день до американской стороны в МИД в ходе встречи с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Рубеном Арутюняном.

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«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», — сообщил Глаз «РИА Новости».

Он уточнил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне».

«В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», — отметил пресс-секретарь.

Вместе с тем МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Глаз выразил сожаления в связи с тем, что «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны», не соответствующие духу дипломатии и профессионализма, разрушили наработки предшественников и вынудили Минск отозвать ранее выданное согласие на назначение Фишер.

Он также обратил внимание на то, что странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень. По словам Глаза, именно поэтому сложившаяся ситуация вызывает сожаление.

Очередные санкции против Белоруссии 9 августа ввели Великобритания, США и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Белоруссия обещала ответить на эти действия Запада. В белорусском МИДе указали, что страна всегда выступала за диалог с Западом, который должен строиться не на давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права. При этом Лукашенко 10 августа поручил правительству проработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций Запада.

До этого в июне ЕС принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом ирландской компании Ryanair. Тогда, 23 мая, лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали. Инцидент вызвал возмущения на Западе.

Вместе с тем 15 декабря 2020 года кандидатура Фишер была единогласно утверждена сенатом конгресса США на пост нового посла в Белоруссии. Конкретная дата прибытия Фишер в Минск не называлась.

Несколькими месяцами позже в интервью Национальному общественному радио США Фишер заявила, что не может приехать в республику из-за отсутствия у нее необходимой для этого визы. В то же время, находясь в Европе, она проводила встречи с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.

При этом в апреле руководитель пресс-службы в Госдепартаменте США Нед Прайс подчеркнул, что Штаты не вернут своего посла в Минск, а также не будут вести с Белоруссией дела в обычном порядке, пока власти республики якобы продолжают нарушать права человека.

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