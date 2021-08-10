Лукашенко поручил правительству проработать меры против санкций Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций Запада. Об этом 10 августа сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — цитирует ее госагентство «БелТА».

Очередные санкции против Белоруссии накануне ввели Великобритания, США и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Белоруссия обещала ответить на эти действия Запада. В белорусском МИДе указали, что страна всегда выступала за диалог с Западом, который должен строиться не на давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

12 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Совет Евросоюза готов рассмотреть введение новых санкций против Минска в ответ на рост потока мигрантов через Белоруссию в Литву. Вильнюс также пригрозил Минску введением санкций, на что 3 августа пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что обвинения высокопоставленных представителей ЕС в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой являются бездоказательными.

До этого, в июне, ЕС принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом ирландской компании Ryanair. Тогда, 23 мая, лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали. Инцидент вызвал возмущения на Западе.

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Белоруссия подвергается «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». По его мнению, целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска.

Кроме того, 9 августа США ввели ограничения в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, обвинив его в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, а также одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — «Беларуськалия».