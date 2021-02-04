Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

Новый посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба американской дипмиссии в Минске.

«На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Ранее, 27 января, Тихановская выразила надежду, что четвертый пакет санкций Евросоюза против Минска будет принят в самое ближайшее время. Кроме того, она рассказала о сожалении из-за слишком скромной, по ее мнению, реакции мира на политический кризис в Белоруссии.

Помимо этого, она призвала страны Запада усилить санкции и давление на Минск, расследовать уже «совершенные преступления против человечности», а также признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.

19 января Тихановская призвала участников ОБСЕ создать площадку, которая позволит обсудить кризис в республике. Также она обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить ей безопасное возвращение в Белоруссию.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы. Тихановская уехала в Литву, где начала проводить встречи с лидерами ЕС, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.