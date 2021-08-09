Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии, сообщается 9 августа на сайте британского правительства.

В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме президента Белоруссии, эти санкции коснутся его старшего сына Виктора Лукашенко, пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, главы администрации Игоря Сергеенко, главы комитета госбезопасности Ивана Тертеля, главы Минобороны Виктора Хренина, главы МВД Ивана Кубракова.

Также Великобритания вводит торговые санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения, что «направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения», говорится в сообщении.

Дополнительные санкции следуют за ранее введенными Великобританией в координации с США, Канадой и ЕС ограничениями в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии из-за задержания основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

23 июня сообщалось, что комитет постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления. Речь шла об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности, ориентированных на экспорт в ЕС. По данным источника, «все меры будут перечислены в публикации в «Официальном журнале ЕС».

21 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций, в том числе «Белаэронавигация», которую считают причастной к посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске. Также ограничения введены против автопроизводителей МАЗ, БелАЗ и ЗАО «Новая нефтяная компания».

В настоящее время санкции Евросоюза распространяются на 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещается любое сотрудничество с ними. Физические лица дополнительно попадают под запрет на въезд в Евросоюз.

Также санкции против Минска ввели США, Канада и Великобритания.

В Белоруссии введение ЕС четвертого пакета санкций против республики восприняли как враждебный шаг Брюсселя.

Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.