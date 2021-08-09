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США объявили о введении новых санкций против Белоруссии

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Соединенные Штаты вводят новые санкции против Белоруссии. Об этом 9 августа говорится в документе, подписанном президентом США Джо Байденом. Кроме того, на сайте Белого дома появилось письмо американского лидера конгрессу.

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«Я, президент США Джозеф Байден, настоящим расширяю масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе № 13405 от 16 июня 2006 года <...>, обнаружив, что вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии — включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года и ее последствий, таких как устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок, — и представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в тексте документа.

Как следует из документа, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии.

Ранее в понедельник Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Затем об ограничениях также объявила Канада, пишет «Газета.ру».

7 августа американские СМИ писали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предоставила администрации Байдена список компаний, монополизированных, по ее мнению, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его соратниками, включая «Беларуськалий», а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Она призвала американские власти ввести более строгие санкции, назвав предыдущие скорее «символическими» и «мягкими», которые не способны ударить по режиму.

До этого, 20 июля, посол Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер заявила, что администрация США совместно со странами Евросоюза и Канадой продолжает координировать меры экономического давления на Белоруссию.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.

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