Больше, чем скажется: о чем успел сообщить Лукашенко за 8 часов

Странам Запада надо сесть за стол переговоров с Белоруссией, чтобы не допустить развязывания третьей мировой войны, победителей в которой может просто не быть. К такому выводу пришел Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с прессой и общественностью 9 августа. В годовщину обернувшихся протестами выборов президент республики на протяжении восьми часов рассказывал собравшимся во Дворце Независимости об отношениях с Россией и Украиной, санкциях и своем уходе с поста, а также в несколько заходов убеждал англоязычные СМИ в отсутствии репрессий в стране. О том, как глава республики бил рекорды — в репортаже «Известий».

«После меня придут люди, очень скоро»

9 августа 2021-го — спустя год после президентских выборов и начала протестов в Белоруссии — в республике осуждали, как минимум, три вопроса. Насколько большим будет разговор Александра Лукашенко с прессой и общественностью? Какие санкции введут (и введут ли?) западные страны на годовщину событий прошлого лета? И ждать ли в Минске акций, напоминающих митинги 2020-го?

Ответ на первый вопрос поразил, пожалуй, всех. Александр Лукашенко, выражаясь языком только что отгремевшей Олимпиады, был явно нацелен побить все рекорды. Судя по данным СМИ, после 9 августа 2021 года президент Белоруссии вполне заслужил «серебряную медаль» в этом пресс-марафоне, добившись результата в 8 часов 15 минут. Больше общался с представителями медиа лишь его сосед — президент Украины Владимир Зеленский, в 2019 году 14 часов отвечавший на вопросы журналистов. Тройку лидеров в этой своеобразной дисциплине замыкает экс-лидер Венесуэлы Уго Чавес — 7 часов 43 минуты.

Несмотря на продолжительность, разговор в целом крутился вокруг одних и тех же тем. И даже если кто-то пытался увести Александра Лукашенко «в сторону», белорусский лидер все равно возвращался к Западу, суверенитету, годовщине выборов, санкциям, России и Украине. Впрочем, и сами журналисты ему в этом помогали.

Пожалуй, единственной темой, про которую президенту РБ не хотелось повторяться, стал изолятор на Окрестина, ставший известным после событий прошлого лета. Однако представители американской и британской прессы с завидной настойчивостью задавали главе республики один и тот же вопрос в разных вариациях, а он отвечал, что никаких пыток не было, а если кого и били — то, конечно, за дело, поскольку в Белоруссии репрессий не было и быть не может. В какой-то момент на помощь главе государства пришли местные журналисты, буквально атаковавшие корреспондентку ВВС, попытавшись прямо в зале показать видео «на две минутки», которое должно было ее убедить, что все это «фейк и хейт». Этот показ прервал сам Александр Лукашенко, посоветовав заняться такими вещами после, предварительно накормив и напоив британскую гостью.

Впрочем, про сами выборы и протесты 2020 года президент Белоруссии говорил много и обстоятельно. Он признал, что «никогда столько людей на улицы не выходило», а было их, по его словам, 46700 человек. И это — лишь «десятая часть тех, кто думает иначе, то есть могло бы быть и больше», подчеркнул глава республики. Он отметил, что у него «ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию», если бы митингующие перешли красную черту. Но идти на такие меры не пришлось, хотя ведомые Западом активисты и так «уж далеко забрались». А что до выборов — если у кого-то есть данные, что их результат был иным, то пусть они их предоставят, предложил Александр Лукашенко.

Также глава республики посоветовал перестать гадать, когда он уйдет, и неожиданно заверил, что произойдет это «очень скоро».

— Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом, я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро, — заявил президент Белоруссии.

«Тысячу лет не знали Великобритании и знать не хотим»

В разгар «Большого разговора» была убита и вторая интрига дня: Великобритания, а потом и США с Канадой ввели против Белоруссии санкции. Так, Лондон и Оттава присоединились к секторальным рестрикциям ЕС, введя ограничения на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений, а также на сотрудничество с белорусскими финансовыми организациями. США же опубликовали целый список компаний из республики, попавших под ограничения, которые также затронули энергетическую, нефтяную, строительную, транспортную сферы и калийные удобрения.

Новость о британских мерах пришла как раз в тот момент, когда Александр Лукашенко разговаривал с журналисткой ВВС. Президент Белоруссии будто бы даже удивился и предложил британцам «подавиться» этими санкциями.

— Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские, — сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, западные страны пытаются развязать третью мировую войну и толкают к этому «нас с россиянами».

— Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут, это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет, — пользуясь случаем, воззвал к Западу президент Белоруссии.

При этом, если понадобится предотвратить новую мировую войну, то Россия разместит в республике не только базу, но все свои вооруженные силы, уверен глава страны.

Также Александр Лукашенко призвал к диалогу поляков и литовцев. С последними отношения резко обострились из-за миграционного кризиса на границе. Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной переброске беженцев в Литву, в частности, указывая на то, что в Белоруссию прилетают «целые боинги» из Ирака. На это президент страны отметил, что ЕС сам поставил в неприятное положение белорусскую авиаотрасль после инцидента с самолетом Ryanair и теперь в республике рады всем гостям, готовым летать в Минск.

По мнению политолога Аждара Куртова, Александр Лукашенко сейчас не будет делать шагов навстречу Запада, поскольку это не даст никакого эффекта. США, Великобритания, Канада и Евросоюз нацелились на обострение отношений и любые послабления воспримут как слабость политического руководства республики, сказал эксперт «Известиям». Впрочем, это не первый кризис в отношениях Минска и западных стран, и раньше Александру Лукашенко удавалось выходить из подобных ситуаций, напомнил он.

Как отметил в разговоре с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, новые санкции, безусловно, ударили по Белоруссии, но пока они позволяют ей сохранять темпы экономического развития, а позиции президента республики стабильны.

— Если санкции будут наращиваться и это отразится на социальной ситуации в государстве, тогда это может повлиять на стабильность системы. Впрочем, есть понимание, что Россия может тем или иным способом компенсировать болезненный удар по союзнику, — подчеркнул эксперт.

«За мной дело не заржавеет»

Между тем, зашла, конечно, речь и о других соседях Белоруссии — России и Украине. Причем, об РФ все самое главное прозвучало на первом же вопросе. Москве и Минску, по словам Александра Лукашенко, осталось согласовать одну дорожную карту по интеграции — газовую. Президент Белоруссии сразу уточнил, что речь идет об экономической интеграции, а «политическую карту», которая, как выяснилось, тоже была в списке, лидеры двух стран в какой-то момент отмели из-за сложности в ее реализации.

— Мы суверенное и независимое государство. Когда я слышу эти намеки о вхождении в состав России, я всегда думаю головой Путина: что, нужна еще одна головная боль России? Нет! — пресек все дальнейшие рассуждения глава республики.

При этом, Минск готов признать за Россией Крым. Впрочем, точные сроки этого Александр Лукашенко пока не назвал.

— Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет, — сказал президент республики.

Если с Россией, кроме газового вопроса, у Белоруссии все хорошо, то в отношениях с Украиной — полный разлад. Политические связи с Киевом, «что не скажешь об экономических пока», находятся в самой низкой точке. Украина, по мнению Александра Лукашенко, перешла красную черту, прекратив авиасообщение с республикой еще до Евросоюза. При этом вводить санкции против Киева Минск не собирается, но если бы хотел, то поставил бы «на колени в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным».

Кроме того, президент Белоруссии предостерег Владимира Зеленского от решения проблемы Донбасса силой, поскольку подобные инициативы закончатся трагедией для Украины. Он заверил: если Украина соберется сделать это «при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне». Александр Лукашенко также посоветовал своему украинскому коллеге сесть в вертолет и лететь в Донецк и Луганск.

«Народ устал протестовать»

С заходом солнца окончательно угасла и третья интрига дня. Никаких протестов и, тем более, повторения прошлогодних демонстраций не случилось. «Белы-чырвона-белы» флаги из Минска будто бы исчезли. Марш-бросок по городу в поисках какой-либо тени августа 2020-го не дал результатов. Зато по белорусской столице в разных формах и размерах то и дело пестреют официальные государственные флаги. Как призналась Светлана Тихановская, недавно побывавшая в Вашингтоне, потенциала для новых протестов в стране сейчас нет.

А по мнению всезнающих минских таксистов, «народ устал протестовать», да и все лидеры, которые могли бы вывести толпу на улицы, вот уже год сидят за границей. А попадать на Окрестина, который, как стало известно во время «Большого разговора», «не курорт», просто так никто не хочет.

Зато по эту сторону белорусской границы уже несколько недель сидят гости с Ближнего Востока. Пожалуй, такого засилья арабов и курдов (по некоторым данным) Минск никогда не видел. Возможно, Евросоюзу и не стоило рвать авиасвязи с Белоруссией, вынуждая проводить диверсификацию популярных направлений, но, как говорится, ситуация уже сложилась.

Впрочем, большинство путешественников из стран Северной Африки и Ближнего Востока ведут себя мирно и почти тихо. Довольно комичный инцидент произошел в одной из столичных гостиниц в минувшее воскресенье. Группа иракцев отказалась выселяться из отеля и требовала оставить их в номерах еще на пару дней, однако платить за размещение они отчего-то не хотели. Ситуация накалялась, и когда к стойке регистрации, палимый белорусским солнцем и радостно протягивая паспорт, подошел новый постоялец из Ирака, сотрудница отеля находилась уже в пограничном состоянии.

— Как диля? — совершенно не вникнув в происходящее спросил ее вновь прибывший.

— Отлично, — отметила женщина. — Как в сказке: чем дальше, тем страшнее…

Но он ее уже не понял и продолжил улыбаться.