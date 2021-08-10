Белоруссия пообещала ответить на санкции стран Запада

Белоруссия проведет тщательную оценку принятых США, Великобританией и Канадой санкций и примет адекватные ответные меры. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает МИД республики.

«Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых <…> США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что осуждают данными странам односторонние принудительные меры в отношении республики.

«Министерство иностранных дел подчеркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения», — отметили в МИД Белоруссии.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) выступил с поддержкой новых санкций, введенных в отношении Белоруссии 9 августа.

Накануне Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Помимо президента, санкции коснутся его родственников, нескольких министров и сотрудников администрации.

Также Великобритания вводит торговые санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.

В этот же день санкции против Белоруссии расширили США и Канада.

По словам экспертов, опрошенных «Известиями» 9 августа, ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении Беларуси, не изменят ситуации, так как аналогичное давление было отмечено со стороны ЕС и Соединенных Штатов.