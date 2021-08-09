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ЕС поддержал введение новых санкций против Белоруссии

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Евросоюз (ЕС) выступил с поддержкой новых санкций, введенных в отношении Белоруссии. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

«Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим президента Белоруссии Александра Лукашенко положить конец его репрессивным практикам. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису — это всесторонний национальный диалог», — говорится в тексте сообщения.

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В сообщении отмечается, что отмена санкционного давления со стороны ЕС будет возможна только тогда, когда Минск «начнет полностью придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать обязательства в области прав человека, а также прекратит все репрессии». Дополнительно выдвинуто требование о «свободных и справедливых выборах» белорусского президента, которые должны состояться под эгидой Бюро по демократическим институтам и правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также указывается, что страны-члены европейского объединения едины в своей поддержке белорусского народа.

Ранее этим же днем, 9 августа, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение о том, что ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении Беларуси, не изменят ситуации, так как аналогичное давление было отмечено со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

В понедельник Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Помимо президента, санкции коснутся его родственников, нескольких министров и сотрудников администрации.

Также Великобритания вводит торговые санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.

В этот же день санкции против Белоруссии расширили США и Канада.

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