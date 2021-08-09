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Эксперты оценили введение Великобританией санкций против Белоруссии

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США и Евросоюз (ЕС) уже ввели экономическое санкции против Белоруссии, поэтому введение Великобританией ограничительных мер резко не изменит ситуацию. Об этом 9 августа «Известиям» рассказали эксперты.

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«Это (санкции. — Ред.) создаст дополнительные затруднения для экономики, которая и так в не очень хорошем состоянии. Но это вряд ли способно повлиять на общую политическую ситуацию. Может привести к падению доходов населения, но существенно поменять внутриполитическую обстановку не сможет. Такие санкции не приносят тех результатов, на которые рассчитаны, но негативно влияют на состояние», — заявил экономист Андрей Колганов.

Политолог Денис Денисов отметил, что санкции не скажутся на Белоруссии критическим образом, но в очередной раз демонстрируют отношение Запада к стране.

«Есть угроза того, что будут новые санкции, и это будет куда более серьезно. На внутреннюю политику никак не повлияет. Это не тот партнер, отношения с которым влияют на общественные настроения. Мы привыкли к тому, что подобные темы (нарушение прав человека) являются наиболее удобными для обоснования введения санкций. Поэтому если принято решение ввести санкции против страны, то лучшим поводом является обвинить страну в несоблюдении прав человека. Это системная политика наших противников», — рассказал Денисов.

В понедельник Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Помимо президента, санкции коснутся его родственников, нескольких министров и сотрудников администрации.

Также Великобритания вводит торговые санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.

В этот же день санкции против Белоруссии расширили США и Канада.

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