Милонов назвал продажным судейство художественной гимнастики на ОИ

Депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал продажным судейство турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, а также похвалил японских болельщиков за поддержку российских спортсменок.

«Японцы молодцы, что так высказались. Судейство было продажным, всё они прекрасно видели и всё понимали. Это позор для всей мировой гимнастики! Откуда криворукая эта взялась — я не понимаю. Как в самых худших событиях договорных матчей. Японские болельщики объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике», — цитирует его «Спорт-Экспресс» 8 августа.

Ранее в воскресенье японские читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали решение судей лишить медали высшей пробы россиянку Дину Аверину в соревнованиях личного многоборья на Олимпийских играх в Токио. По мнению пользователей, олимпийское движение все больше политизируется.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей по данному инциденту.

Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева 7 августа отметила, что обсуждала судейство финала с коллегами, по итогам переговоров они пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила россиянка Дина Аверина.