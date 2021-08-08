Захарова оценила реакцию японцев на судейство художественной гимнастики на ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 8 августа, сообщила, что ознакомилась с японской прессой, которая собрала отзывы спортивных фанатов на судейство художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

Дипломат напомнила, что читатели портала Yahoo News Japan выразили сожаление в связи с решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину. Пользователь под ником Cui заявил, что 24 балла, которые дали спортсменке сборной ОКР, — это несправедливо.

«Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели всё, весь мир всё видел! <...> Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх. При этом 8 августа президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что FIG с опозданием работает над обращением ОКР.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) 8 августа отказался комментировать решение судей по данному инциденту.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.