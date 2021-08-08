Президент Украины Владимир Зеленский отличается от предшественников стремлением сломать систему. Об этом заявил первый украинский президент Леонид Кравчук.

По его словам, в настоящее время политик только начал ломать систему, и до конца свое дело не довел.

Как рассказал Кравчук в эфире «Украина 24tv», предыдущие президенты страны демонстрировали «полусоветское поведение». По мнению Кравчука, они были вожди, тогда как у Зеленского этого качества нет.

5 августа Кравчук заявил, что главной ошибкой его президентства было довериться России. Он добавил, что когда стал президентом и начал строить независимую Украину, то понял, что Россия якобы больше всех в этом мешает.

В тот же день депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что обвинения в адрес России звучат от лжеца. По словам депутата, Кравчук еще 30 лет назад носил значок с Лениным, а теперь называет Россию врагом, которому нельзя доверять. Бальбек отметил, что из слова Кравчука следует, что брать от России деньги и дешевые энергоносители брать можно, а доверять нельзя.

В июне президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Запад создает на Украине атмосферу страха и пытается поместить страну под прямое внешнее управление. Таким образом происходит разрушение украинской экономики и лишение ее природных ресурсов.

В феврале опрос Центра социального мониторинга показал, что более 40% украинцев полагают, что Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров. Частично зависимым президента сочли 43% опрошенных.

В декабре 2020 года член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина поделилась мнением, что Зеленский своими антироссийскими высказываниями обогнал по «градусу враждебности» своего предшественника Петра Порошенко. При этом 7 августа этого года бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной частей страны, которые проголосовали за него на выборах президента. По его мнению, Зеленский движется в настоящее время путем Порошенко.