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Кравчук рассказал о своей главной ошибке в отношении России

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил в четверг, 5 августа, что главной ошибкой его президентства было довериться России.

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«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец. <...> Она осталась такой, какой была»,— рассказал Кравчук изданию «Левый берег».

По его словам, когда он стал президентом и начал строить независимую Украину, то понял, что Россия якобы больше всех в этом мешает.

Подписание Беловежских соглашений Кравчук назвал своей самой большой гордостью за период нахождения на посту главы государства.

Ранее, 17 мая, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал об ошибке Москвы в отношениях с Киевом. По его мнению, в политике России 1990-х годов проявлялось недомыслие, поскольку Москва не требовала гарантий и контроля реализации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а Украина весь период своей независимости старалась уйти от ответственности.

В апреле Кравчук заявил, что готов лично защищать Украину от России в случае необходимости. По его словам, если РФ вынудит Украину действовать при помощи силы, то украинский народ встанет на защиту своей земли.

Ранее бывший украинский президент назвал Украину врагом России, а Белоруссию — ее холуем. По мнению Кравчука, Украине следует «каждую минуту» укреплять оборону и единство общества, а также перестать спорить по вопросам, в которых затронуты общенациональные интересы.

87-летний Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. Весной советник экс-президента СССР Михаила Горбачева, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал, что решения Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.

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