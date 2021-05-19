В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной

Россия не включила Украину в список «недружественных» государств, куда вошли США и Чехия, из-за собственной ошибки. Об этом сообщил 17 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 1990-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это всё вылилось в то, что вылилось», — сказал он.

Затулин отметил, что на Украине весь период своей независимости стараются уйти от ответственности, так как «они ни в чем не виноваты, их используют»: «Америка использует против России», а «Россия использует против Америки».

«Но я бы сказал в отношении Украины, почему ее нет в этом списке, да потому что она не кажется на самом деле устойчивым, самостоятельным государством в принципе <…> На Украине два главных события с начала этого года — позвонит ли Байден Зеленскому (он ему, наконец, позвонил) и встретится ли Зеленский с Путиным — вот для характеристики самостоятельности происходящего на Украине. Они как бы все время демонстрируют, что они сами за себя не отвечают», — объяснил он.

Депутат добавил, что «предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать».

Правительство утвердило перечень «недружественных» России стран 14 мая. Туда попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, решение Москвы о внесении Чехии в список недружественных стран является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем ЕС и его союзниками.

В Евросоюзе, в свою очередь, посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.

Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков 18 мая, список недружественных стран может расширяться.