Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя в четверг, 5 августа, слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о самой большой ошибке за время его президентства, заявил, что обвинения в адрес России звучат от лжеца.

Ранее в этот день Кравчук рассказал, что главной ошибкой на посту президента было довериться России.

«Смешно слышать такое от человека, который значок с Лениным еще 30 лет назад на пиджаке носил [...] а теперь вдруг озарение снизошло: Россия — враг, доверять ей было нельзя, но вот брать от России дешевые энергоносители, финансовую помощь — можно. Вот и получается, что обвиняет нас во всех смертных грехах корыстолюбец и лжец»,— рассказал Бальбек «РИА Новости».

Ранее экс-президент Украины также рассказал, что когда он стал президентом и начал строить независимую Украину, то понял, что Россия якобы больше всех в этом мешает. Вместе с тем подписание Беловежских соглашений он назвал своей самой большой гордостью за период нахождения на посту главы государства.

В апреле Кравчук назвал Украину врагом России, а Белоруссию — ее холуем. По его мнению, Украине следует «каждую минуту» укреплять оборону и единство общества, а также перестать спорить по вопросам, в которых затронуты общенациональные интересы.

87-летний Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. Весной советник экс-президента СССР Михаила Горбачева, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал, что решения Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.