Более 40% украинцев заявили о несамостоятельности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров, считают более 40% жителей страны, следует из данных опроса «Центра социального мониторинга», опубликованного в понедельник, 1 февраля.

В опросе, проходившем с 15 по 25 января, приняли участие более 3 тыс. украинцев, проживающих во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

42,2% опрошенных считают, что украинский лидер полностью зависим в решениях от других стран или международных организаций, полностью независим — 7,2%, в чем-то зависим, в чем-то нет — 43%.

Более половины респондентов (57,5%) оценивают такое влияние как вредное, 2,2% — полезное, равномерно полезным и вредным — 34,4%, затруднились ответить — 5,9%.

О том, что власти Украины полностью зависимы от влияния других стран и международных организаций в экономической политике, заявили 41% украинцев, независимы — 7,7%, в чем-то зависимы, в чем-то нет — 45,4%, затруднились ответить — 5,9%.

В конце января опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского опустился ниже 20%. Согласно данным исследования, на тот момент за действующего президента Украины готовы были проголосовать 13,4% респондентов.