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Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 20%. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 января результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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«Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, <...> Зеленский получил бы 13,4% голосов всех респондентов и 19,8% голосов тех, кто определился с выбором», ― говорится в исследовании.

При этом на втором месте, исходя из результатов социологического опроса, оказался экс-президент страны Петр Порошенко с 10,6 и 15,7% соответственно. Третью строчку занимает бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая получила 8% голосов всех респондентов и 11,8% тех, кто определился с выбором.

Кроме того, в исследовании отмечается, что при выходе во второй тур Зеленского и Порошенко победу на выборах одержал бы действующий глава государства, набрав 55,2% голосов, в то время как его оппонент получил бы 44,8%.

Социологический опрос был проведен 22 января. В нем приняли участие 1005 респондентов со всей Украины за исключением территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Ранее, 5 января, социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому Зеленского в случае проведения в ближайшее время выборов главы государства поддержали бы лишь 26,2% жителей страны. Также подчеркивалось, что действующему президенту Украины доверяет 41% граждан. В опросе участвовали 2,5 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

21 декабря 2020 года фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел социологический опрос и выяснил, что Зеленского посчитали неудачником 2020 года почти 30% жителей Украины.

Кроме того, в середине декабря Центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно его результатам, более 40% украинцев назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года среди политиков.

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