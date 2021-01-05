Менее 30% украинцев согласились поддержать Зеленского в случае выборов

Президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения в ближайшее время выборов главы государства поддержали бы лишь 26,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы «Рейтинг», опубликованные во вторник, 5 января.

«Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 54% <…> Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2%», — говорится в отчете.

При этом за сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 16,6%, за экс-президента страны Петра Порошенко — 13,3%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,5%.

«Результаты опроса <…> показали, что более половины опрошенных украинцев (52%) опрошенных ожидают, что 2021 будет лучше предыдущего. 27% респондентов не ожидают изменений в новом году, одновременно 18% считают, что 2021 будет хуже 2020. Лучшие ожидания у молодежи и женщин», — отметили в «Рейтинге».

В опросе участвовали 2,5 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

21 декабря фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел социологический опрос и выяснил, что Зеленского посчитали неудачником 2020 года почти 30% жителей Украины.

Кроме того, в середине декабря Центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно его результатам, более 40% украинцев назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года среди политиков.