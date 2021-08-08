Экс-депутат рады обвинил Зеленского в обмане жителей Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев завил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной частей страны, которые проголосовали за него на выборах президента.

«Самое печальное то, что Зеленский пришел на самом деле во власть, обманув юго-восток и центр», — заявил бывший парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Население Западной Украины, по его словам, проголосовало тогда на выборах за Петра Порошенко, который пришел к власти именно на ее идеологии. Именно в этом направлении, по словам депутата, в данный момент «мигрирует» Зеленский.

«То есть Зеленский обманул всех очень качественно. Не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм [cериал] «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», — заявил он.

По мнению Мураева, за последние два года страна прошла огромное количество точек невозврата. Речь идет в том числе об экономике, демографии и выстраивании отношения с миром. Следующей власти Украины, по его словам, будет очень сложно восстановить статус-кво и вернуть доверие не только мира, но и собственных граждан.

6 августа Мураев заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины. По его словам, в стране группируются радикально настроенные граждане, которых могут использовать для «раскачки ситуации» и провокаций в Киеве ближайшей осенью, пишет «Газета.ру».

Бывший нардеп утверждал, что к этому причастны международный фонд «Возрождение» и экс-президент Украины Петр Порошенко. Действующий лидер страны Владимир Зеленский не понимает, что происходит в стране, из-за своего «детского мышления», уверен Мураев.

5 августа Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию. В то же время он попросил жителей региона, считающих себя украинцами, не покидать его территорию, так как эта «земля все равно будет деоккупирована в любом случае». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобными заявлениями украинский лидер кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.