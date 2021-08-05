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Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию.

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«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», — это большая ошибка, оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Дом» в четверг, 5 августа.

В то же время, по словам Зеленского, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

«Украина будет расти вверх, будет всё строить, однозначно. Донбасс в том виде — в оккупированном, в отрезанном — никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс — это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там, держись. Эта земля всё равно будет деоккупирована в любом случае», — заключил президент Украины.

Ранее, 3 августа, Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. По его мнению, полуостров никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы не будут его любить так, как украинцы. Также Зеленский поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном на полуострове, назвав его «своей землей».

В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Зеленского «перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина». По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрес­сии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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