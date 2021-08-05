Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию.
«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», — это большая ошибка, оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Дом» в четверг, 5 августа.
В то же время, по словам Зеленского, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.
«Украина будет расти вверх, будет всё строить, однозначно. Донбасс в том виде — в оккупированном, в отрезанном — никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс — это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там, держись. Эта земля всё равно будет деоккупирована в любом случае», — заключил президент Украины.
Ранее, 3 августа, Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. По его мнению, полуостров никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы не будут его любить так, как украинцы. Также Зеленский поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном на полуострове, назвав его «своей землей».
В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Зеленского «перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина». По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».
12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.