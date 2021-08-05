Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский, вместо того чтобы объединять многонациональное население страны, преследует обратные цели. На этом в четверг, 5 августа, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом дипломат прокомментировала призыв Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию.
«Вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», — написала Захарова.
В этом контексте она также прокомментировала стремление Киева к евроинтеграции.
«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», — отметила дипломат.
По мнению официального представителя МИД РФ, политика Зеленского приведет к реальной сдаче суверенитета Украины, пишет «Газета.ру».
«Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным <...> И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — добавила Захарова.
12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.