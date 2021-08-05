Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский, вместо того чтобы объединять многонациональное население страны, преследует обратные цели. На этом в четверг, 5 августа, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала призыв Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию.

«Вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», — написала Захарова.

В этом контексте она также прокомментировала стремление Киева к евроинтеграции.

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», — отметила дипломат.

По мнению официального представителя МИД РФ, политика Зеленского приведет к реальной сдаче суверенитета Украины, пишет «Газета.ру».

«Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным <...> И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — добавила Захарова.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрес­сии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.