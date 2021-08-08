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Донскова заявила о моральном прессинге на российских «художниц» в финале ОИ

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Чемпионка Олимпиады 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, россиянка Ульяна Донскова заявила, что художественные гимнастки сборной Олимпийского комитета России (ОКР) испытывали моральный прессинг в финале Игр в Токио.

«Сегодня в группе наши девочки блестяще прошли первый вид программы. И уже там им ставили оценку ниже на полтора балла, чем болгаркам, которые выступили недостаточно чисто. Во втором виде программы наши девочки, к сожалению, сделали ошибку. При таком моральном прессинге было трудно собраться», — цитирует ее РЕН ТВ в воскресенье, 8 августа.

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По ее словам, сборная Болгарии должна была получить оценку ниже, чем команда ОКР.

Ранее в этот же день сборная ОКР по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам выступления получили от судей 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии со счетом 92,100. Бронзу получила сборная Италии (87,700 балла).

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова после этого назвала полным крахом проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде в Токио. Результаты российских гимнасток на Играх, по ее мнению, говорят о том, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

Донскова также прокомментировала итоги личного многоборья по художественной гимнастике в рамках ОИ, состоявшегося накануне. По ее словам, россиянки должны были завоевать золото, однако судейство было несправедливым.

«Судейство было категорически несправедливое изначально. Как только наши гимнастки начали выступать, им ставили оценки ниже, чем в квалификации, и это при том, что девочки выступали лучше, чем в квалификации», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Занявшая первое место в соревнованиях гимнастка из Израиля Линой Ашрам, как указала россиянка, не должна была получать золото, так как совершила грубую ошибку. Этот факт, по словам Донсковой, ее обескуражил и расстроил.

Накануне россиянка, художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Винер-Усманова тогда заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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