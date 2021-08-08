Винер-Усманова прокомментировала выступление «художниц» на ОИ в Токио

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде в Токио после того, как российские художественные гимнастки уступили команде Болгарии и завоевали серебро в командном многоборье.

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили», — заявила Винер-Усманова.

Она отметила, что о сложившейся ситуации нужно писать не в международную федерацию, а [главе МОК] Томасу Баху, потому что «попраны олимпийские традиции и правила». Результаты российских гимнасток на Ирах в Токио, по мнению главного тренера «художниц», говорят о том, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

Винер-Усманова подчеркнула, что к тренерскому составу российских художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио нет.

Сборная ОКР по художественной гимнастике ранее в воскресенье завоевала серебро в групповом многоборье. Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам выступления получили от судей 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии со счетом 92,100, бронзу заполучила сборная Италии (87,700 баллов).

Накануне россиянка художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. В частности, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.