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FIVB высоко оценили уровень организации турниров по волейболу на Играх

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Турниры по волейболу на Олимпийских играх в Токио проходят на самом высоком уровне, заявил в воскресенье, 8 августа, президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

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«Турниры по волейболу и пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио проходят на высочайшем уровне. От площадок, организации мероприятия и волонтеров до невероятного уровня игры каждого игрока и национальной команды на турнире. Я чрезвычайно впечатлен и могу сказать, что это турнир мирового уровня», — цитирует Граса ТАСС.

Он также выразил сожаление, что Олимпийские игры вынужденно проводились без зрителей. Однако FIVB «полностью понимает, что это решение принято японской стороной в интересах сохранения здоровья и проведения безопасных Игр».

При этом президент FIVB отметил, что благодаря передовой работе на Токио-2020 олимпийские соревнования по волейболу «вызывают невероятные впечатления у сотен миллионов поклонников по всему миру».

7 августа мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по волейболу завоевала серебро и принесла России 69-ю медаль на Играх. В финале россияне уступили сборной Франции.

В этот же день министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил мужскую команду ОКР по волейболу за самоотверженность и красивую игру на Играх в Токио. По его мнению, волейболисты героически переломили ход игры и им было по силам бороться за золото, но «не хватило немного удачи».

Позже стало известно, что российские волейболисты Максим Михайлов, Иван Яковлев и Егор Клюка вошли в символическую сборную по итогам олимпийского турнира в Токио. Лидера российской команды Максим Михайлов признали лучшим диагональным олимпийского турнира в Токио, его партнер Егор Клюка стал лучшим блокирующим турнира, а Егор Клюка завоевал звание лучшего доигровщика.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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