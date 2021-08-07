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Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио

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Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по волейболу завоевала серебро на Олимпиаде в Токио и принесла РФ 69-ю медаль на играх. Об этом 7 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

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В финале россияне уступили команде Франции со счетом 25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12.

На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение и также от Франции. В 1/4 финала спортсмены из России обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев.

Российские волейболисты выигрывали Летние олимпийские игры в 2012 году в Лондоне.

Ранее в этот день глава Минспорта РФ Олег Матыцин поздравил российских пляжных волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебряными медалями Олимпийских игр в Токио. Россияне уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму.

Ранее в этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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