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Трех российских волейболистов признали лучшими в своих амплуа на Играх

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Российские волейболисты Максим Михайлов, Иван Яковлев и Егор Клюка вошли в символическую сборную по итогам олимпийского турнира в Токио, сообщило в субботу, 7 августа, издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола.

Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр
Как и в 2012 году, отыгрались с 0:2, но уступили в решающем сете сборной Франции

Так, лидер российской команды Максим Михайлов признан лучшим диагональным олимпийского турнира в Токио, его партнер Егор Клюка завоевал звание лучшего блокирующего турнира. В свою очередь Егор Клюка стал лучшим доигровщиком.

В символическую сборную турнира также включили француза Ирвина Нгапета, его признали самым ценным игроком турнира.

Ранее, 7 августа, министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил мужскую команду по волейболу Олимпийского комитета России (ОКР) за самоотверженность и красивую игру на Олимпийских играх в Токио. Он заявил, что волейболисты героически переломили ход игры и им было по силам бороться за золото, но «не хватило немного удачи».

В предпоследний день Олимпиады мужская сборная ОКР по волейболу завоевала серебро и принесла России 69-ю медаль на Играх, пишет «Спорт-Экспресс». В финале россияне уступили Франции со счетом 25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12.

В этот же день Матыцин поздравил российских пляжных волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебряными медалями Олимпийских игр в Токио. Россияне уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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