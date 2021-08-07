Матыцин поблагодарил российских волейболистов за самоотверженность на ОИ

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил мужскую сборную по волейболу Олимпийского комитета России (ОКР) за самоотверженность и красивую игру на Олимпийских играх в Токио. Поздравление министра приводит 7 августа пресс-служба ведомства.

«Поздравляю российских волейболистов с завоеванием серебра на Играх в Токио. Наша мужская команда после неудачи на Олимпиаде-2016 снова смогла вернуться в тройку сильнейших команд мира», — добавил Матыцин.

Он отметил, что команда героически переломила ход игры и ей было по силам бороться за золото, но «не хватило немного удачи».

Матыцин также поблагодарил тренеров команды и Всероссийскую федерацию волейбола.

Ранее в этот день мужская сборная ОКР по волейболу завоевала серебро на Олимпиаде в Токио и принесла РФ 69-ю медаль на Играх, сообщил «Спорт-Экспресс». В финале россияне уступили Франции со счетом 25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12.

В этот же день Матыцин поздравил российских пляжных волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебряными медалями Олимпийских игр в Токио. Россияне уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.