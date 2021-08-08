Провалившая допинг-тест бразильянка может получить медаль Олимпиады

Бразильская волейболистка Тандара Кайшета, которую ранее выслали с Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста, может получить медаль Игр, сообщили в воскресенье, 8 августа, в бразильской делегации.

Накануне бразильянки, уже без своей скандальной диагональной, вышли в финал и обеспечили себе как минимум серебро турнира.

«Да, Кайшета может получить медаль, какую — зависит от итогового результата. Но сейчас идет процесс разбирательства. Если будет доказано, что вины Кайшеты нет, она получит заслуженную награду», — цитирует делегацию ТАСС.

Инцидент с Тандарой — седьмое допинговое дело с начала Токио-2020, уточняет «Спорт-Экспресс».

О том, что у спортсменки обнаружили положительный допинг-тест, 6 августа сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии. Проба была взята еще до Олимпиады, 7 июля, когда спортсменка находилась в своей стране. Волейболистку временно отстранили от дальнейших соревнований, она покинула Токио.

На Олимпиаде Кайшета отыграла все пять матчей на групповом турнире. В четвертьфинале команда Бразилии победила сборную ОКР со счетом 3:1. При этом отмечалось, что результат данного матча не будет пересмотрен, поскольку положительный допинг-тест сдала только одна бразильская волейболистка.

Финал женских сборных по волейболу на Олимпиаде в Токио состоится 8 августа. За золото бразильянки сразятся с американками.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.