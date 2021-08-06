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Бразильская волейболистка до Олимпиады в Токио сдала положительный допинг-тест

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Бразильская волейболистка Тандара Кайшета 7 июля сдала положительный допинг-тест. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Бразилии.

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Там уточнили, что спортсменка временно отстранена от дальнейших соревнований, она покинула Токио. На Олимпиаде Кайшета отыграла все пять матчей на групповом турнире. В четвертьфинале команда Бразилии победила в матче со сборной ОКР со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом результат данного матча не будет пересмотрен, так как положительный допинг-тест сдала только одна бразильская волейболистка.

Днем ранее российские волейболисты на Олимпиаде в Токио одержали победу над командой Бразилии и вышли в финал Игр-2020, обеспечив себе как минимум серебро.Встреча завершилась со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Спортсменам сборной Олимпийского комитета России (ОКР) удалось отыграться в третьем сете, уступая со счетом 12:20.

Поддержать соотечественников на матч пришли российские волейболистки, проигравшие команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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