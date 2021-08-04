Российские волейболистки уступили бразильянкам в 1/4 финала ОИ в Токио
Российские волейболистки уступили команде Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.
Встреча, состоявшаяся в среду, 4 августа, завершилась со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).
Таким образом российские спортсменки завершили выступление на турнире. Бразильянки же 6 августа встретятся в полуфинале Олимпиады с командой Южной Кореи, пишет газета «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот же день российские синхронистки Светлана Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Играх в Японии.
Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.
С победой спортсменок поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что синхронистки своим выступлением вновь подтвердили безусловное лидерство российской школы синхронного плавания.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.