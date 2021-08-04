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Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, завоевавших золотую медаль на Играх в Токио, с олимпийским триумфом. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной 4 августа на сайте Кремля.

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«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», — говорится в документе.

Путин пожелал спортсменкам новых успехов и всего самого доброго.

4 августа пара Ромашина–Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио с номером «Пауки». Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Выступлением российских синхронисток восхитись пользователи китайской соцсети Sina Weibo. Так, один из участников сервиса отметил, что с тех пор, как узнал об этом виде спорта еще в 2004 году, «Россия всегда была лучшей».

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что россияне побеждают, несмотря на попытки помешать им со стороны США и других стран. Многие комментаторы отметили, что российские спортсмены отлично проявляют себя не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.

Светлана Ромашина, в свою очередь, объявила, что эти Олимпийские игры станут последними в ее спортивной карьере.

Всего на счету российских спортсменов 53 медали: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых, сборная ОКР находится на пятом месте в общем медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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