Россиянина Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ

Россиянина Василия Мизинова дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Мизинов принимал участие в финальном забеге на 20 км. За 7 км до финиша он получил третье предупреждение и 2 минуты штрафа.

Получив четвертое предупреждение, Мизинов был дисквалифицирован.Таким образом, спортсмен уже не сможет побороться за медали, отметили в издании.

3 августа российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, почувствовав резкую боль в районе ахилла на левой ноге. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что у него заподозрили разрыв ахиллова сухожилия.

Позже Шубенков заявил, что после Олимпиады в Токио возьмет паузу на отдых, а потом продолжит спортивную карьеру.

Ранее, 31 июля, российская легкоатлетка Дарья Клишина получила травму на квалификации по прыжкам в длину на Олимпиаде. 3 августа она рассказала, что у нее полностью оторвалась мышца под ягодицей и ушла вниз на 7 см.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.