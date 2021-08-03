Прыгунья Клишина рассказала о полученной на Олимпиаде в Токио травме

Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что в результате травмы, полученной на Олимпийских играх в Токио, у нее полностью оторвалась мышца под ягодицей и ушла вниз на 7 см.

Спортсменка отметила, что изначально после травмы в российском штабе ей сделали ультразвук, однако он не мог полностью отразить картину ее состояния. По ее словам, врач назначил ей отдых в течение минимум двух недель.

Делать физиотерапию и электростимуляцию ей, чтобы укрепить заднюю поверхность бедра, можно будет только после того, как она вернется к нормальной ходьбе без прихрамывания, подчеркнула Клишина.

«У меня оторвана связка под ягодицей, которая крепится к седалищной кости, там их четыре мышцы, одна из них оторвана полностью и ушла вниз на 7 см», — сказала Клишина журналистам во вторник, 3 августа.

Как пишет газета «Спорт-Экспресс», Клишина во вторник поддержала российских гимнастов, приехав на олимпийские финалы на бревне, перекладине и параллельных брусьях. Уточняется, что прыгунья появилась на гимнастической арене без костылей.

Клишина 31 июля сделала заступ в двух первых попытках квалификации на Олимпиаде в Японии. Третью попытку прыгунья в длину не выполнила из-за травмы: она повредила заднюю поверхность правого бедра. Таким образом, спортсменка не сумела выйти в финал соревнований.

На следующий день пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что прыгунью осмотрели российские врачи и отметила, что у Клишиной подозревают надрыв мышцы задней поверхности бедра.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.