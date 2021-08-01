Врачи заподозрили надрыв мышцы задней поверхности бедра у прыгуньи Клишиной

Российские врачи осмотрели прыгунью в длину Дарью Клишину, у нее подозревают надрыв мышцы задней поверхности бедра, сообщила в воскресенье, 1 августа, пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях», — приводит ТАСС ее слова.

Ранее в воскресенье Клишина сделала заступ в двух первых попытках квалификации на Олимпийских играх в Токио. Третью попытку спортсменка не выполнила из-за травмы — она повредила заднюю поверхность правого бедра.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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