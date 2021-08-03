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Российский легкоатлет Шубенков возьмет «паузу» после Олимпиады

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что после Олимпиады в Токио возьмет паузу на отдых, а потом продолжит спортивную карьеру. Об этом 3 августа он написал на своей странице в Instagram.

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«Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. <...> Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», — сообщил спортсмен.

Он уточнил, что ранее у него обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия), но он все равно поехал на Олимпиаду, так как боль удалось снять и воспаление уменьшилось. Он подчеркнул, что это же воспаление не помешало ему ранее, в 2018 году в Венгрии, поставить рекорд на дистанции 110 м — 12,92 секунды.

«Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем», — добавил он.

3 августа Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, почувствовав резкую боль в районе ахилла на левой ноге. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что у него заподозрили разрыв ахиллова сухожилия.

Чтобы покинуть стадион в Токио, Шубенкову потребовались коляска и костыли, отмечает «Спорт-Экспресс».

Шубенков специализируется в беге на дистанциях 60 и 100 м с барьерами. Является чемпионом мира 2015 года, трехкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России.

Ранее, 31 августа, российская легкоатлетка Дарья Клишина получила травму на квалификации по прыжкам в длину на Олимпиаде. 3 августа она рассказала, что у нее полностью оторвалась мышца под ягодицей и ушла вниз на 7 см.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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