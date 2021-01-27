Забежать назад: есть ли у Шубенкова шансы оправдаться

Чемпион мира в барьерном спринте, главная надежда мужской российской легкой атлетики Сергей Шубенков сдал положительную пробу на допинг. Она была взята у 30-летнего спортсмена по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Анализ выявил в организме Шубенкова запрещенный препарат, но в минимальной концентрации. Это оставляет шансы на удачный исход дела. Впереди вскрытие пробы «Б», и до этого момента антидопинговые организации (то есть РУСАДА и федерация) не имеют права разглашать информацию о проблемах спортсмена.

Загрязнения спортивного питания

Тест у Шубенкова взяли, как сообщает «Спорт-Экспресс», в рамках внесоревновательного контроля. Точные даты вскрытия пробы «Б» пока неизвестны, но, скорее всего, это произойдет уже в ближайшее время. Пока спортсмена не отстранили даже временно. Он не выступает в зимнем сезоне, но это уже традиционно и никак не связано с положительным тестом. Теоретически проба «Б» вообще может не подтвердить пробу «А», и тогда обвинения будут сняты автоматически. Кстати, министр спорта Олег Матыцин в пятницу как раз посетит Барнаул, где живет Шубенков. Визит никак не связан с допинговым делом — это запланированная поездка, в ходе которой профильный министр встретится с губернатором Виктором Томенко и посетит спортивные объекты региона. Наверняка теперь состоится и встреча со спортсменом и его представителями. В четверг утром дело Шубенкова собирается обсудить и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Забежать назад Слева направо: Омар Маклеод (Ямайка) и российский спортсмен Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на 110 м с барьерами среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике Фото: РИА Новости/Сергей Шубенков

— В 09:00 у нас намечен президиум, — сказал «Известиям» член президиума ВФЛА спортивный агент Михаил Гусев. — Это плановая встреча, собираемся раз в неделю. Там, видимо, обсудим и эту историю. Пока я в нее не погружен и не могу комментировать никакие детали.

Важно отметить, что минимальная концентрация препарата оставляет Шубенкову шансы на удачный исход, даже если проба «Б» тоже окажется положительной. Обычно в таких случаях спортсмены апеллируют к загрязненному спортивному питанию или лекарственным препаратам, где вопреки этикетке оказались запрещенные средства.

Правда, в таком случае свои слова нужно будет доказывать. Например, если речь о спортпите — предоставить на анализ ту самую банку, в случае с лекарством — упаковку препарата. Также, если речь именно о лекарстве, нужно будет доказать необходимость его приема, то есть показать справку от врача. Любые бумажки, оформленные задним числом или в подставной клинике, грозят катастрофическими проблемами для вида спорта в целом.

​ Забежать назад Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Но даже если проба «Б» подтвердится, поверить в умышленность применения допинга со стороны Сергея почти невозможно. Во-первых, по этическим причинам: кем надо быть, чтобы что-то принимать, когда твоя федерация уже пять лет как отстранена и олимпийские перспективы висят на волоске?

А во-вторых, по сугубо практическим: Шубенков уже почти год не выступает, зимний сезон тоже собирался пропускать, да и значимых стартов в нем, кроме чемпионата России, не будет. Первенство страны Сергей выиграет, даже если его разбудить среди ночи после бурной вечеринки. Какой смысл что-то принимать, если ты вообще не соревнуешься и непонятно, когда начнешь это делать?

Угроза нейтральному статусу

В общем, в истории с Шубенковым пока очень много вопросов. До вскрытия пробы «Б» мы вряд ли дождемся официальных комментариев от спортсмена и федерации. Но очевидно, что если повторный анализ Сергея тоже будет положительным, то для российской легкой атлетики это станет катастрофой, которая поставит под удар всех остальных. Особенно за несколько месяцев до Игр в Токио.

Ведь Сергей Шубенков был одним из тех, кто недавно встречался с президентом World Athletics Себастианом Коэ и просил за чистых российских атлетов. Его мама — член нового президиума ВФЛА. А теперь получается, что наша легкая атлетика снова погружается в какую-то безумную пучину. Выплывет ли она оттуда, чтобы появиться на Олимпийских играх в нейтральном статусе, — большой вопрос.

— У нашей атлетической федерации сейчас дела складываются не очень хорошо, идет процесс восстановления, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Я знаю, сколько мер новый президент Петр Иванов предпринимает для восстановления отношений с международной федерацией. Эта новость неприятная и лепту негативную свою внесет в эти взаимоотношения. Если расследование действительно покажет, что Шубенков принял запрещенный препарат, то его необходимо серьезно наказать, чтобы не повадно было остальным. Изначально, конечно, Шубенкову надо будет всем объяснить произошедшее.

Забежать назад Российский спортсмен Сергей Шубенков Фото: РИА Новости/Денис Костюченко

Сам Шубенков в интервью «Известиям» в июне 2020 года утверждал, что российские элитные легкоатлеты на 100% чисты.

— Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг, — подчеркивал Сергей Шубенков. — Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами.

Сергей Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Также в послужном списке уроженца Барнаула два серебра и одна бронза мирового первенства, а еще три победы на чемпионате Европы. Он является рекордсменом России на дистанции 110 м с барьерами (12,92 сек.).