У Шубенкова на Олимпиаде заподозрили разрыв мениска

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, попал в отделение медсанчасти на стадионе. Врачи подозревают у него разрыв мениска. Об этом сообщила во вторник, 3 августа, пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

Причиной снятия с турнира стала резкая боль в районе ахилла на левой ноге, которую спортсмен почувствовал во время разминки.

«На разминке был щелчок, подозрение на разрыв ахилла. Сейчас в такси едут в больницу», — сказала ТАСС представитель ВФЛА.

Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 м с барьерами.

27 июля четырехкратная американская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале и покинула площадку под присмотром тренера. Спортсменка вернулась к команде с перевязанной ногой.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.