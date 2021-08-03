Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Интернет
В России запустили сервис электронного подписания договоров
Спорт
Тимановская назвала неожиданностью политический скандал из-за ситуации на ОИ
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Общество
Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки
Сюжет:

У Шубенкова на Олимпиаде заподозрили разрыв мениска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, попал в отделение медсанчасти на стадионе. Врачи подозревают у него разрыв мениска. Об этом сообщила во вторник, 3 августа, пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

«На решающем выстреле немного екнуло сердце»
Двукратный серебряный призер Игр в Токио Елена Осипова — об олимпийских медалях, условиях в столице Японии и целях на будущее

Причиной снятия с турнира стала резкая боль в районе ахилла на левой ноге, которую спортсмен почувствовал во время разминки.

«На разминке был щелчок, подозрение на разрыв ахилла. Сейчас в такси едут в больницу», — сказала ТАСС представитель ВФЛА.

Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 м с барьерами.

27 июля четырехкратная американская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале и покинула площадку под присмотром тренера. Спортсменка вернулась к команде с перевязанной ногой.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021