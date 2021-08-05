Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода у больных COVID-19

Острый период коронавируса длится в среднем 18–19 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила 5 августа замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18–19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней», — цитирует эпидемиолога «РИА Новости».

Она пояснила, что в понятие «длительность болезни» входят две фазы, которые следует различать.

Так, по ее словам, существует острый период инфекции, который начинается с момента появления первых симптомов и заканчивается различными обострениями, и период восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.

Срок последнего зависит от наличия у пациента других заболеваний, возраста и тяжести протекания болезни, уточнила Плоскирева.

4 августа главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева сообщила, что коронавирус оказался непредсказуемым и опасным из-за того, что поражает практически все органы человека, а не только легкие. Отмечалось при этом, что часто при COVID-19 страдают кровеносные сосуды и, как следствие, все остальные органы испытывают кислородное голодание.

Как заявила в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.