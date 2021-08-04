Прямой эфир
Общество
Urban Group заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплый и дождливый конец недели в ЦФО
Мир
Тимановская прибыла в аэропорт Токио для вылета в Варшаву
Общество
Генпрокуратура направила иск о взыскании с Абызова более $126 млн
Экономика
Банкиры указали ЦБ на давление экосистем на региональные кредитные организации
Мир
Байден призвал Куомо уйти в отставку из-за скандала с домогательствами
Мир
Чижов заявил о жалобах компаний из РФ на недопуск к торгам стран ЕС
Происшествия
В Балашихе подросток устроил гонки на машине родителей и попал в ДТП
Мир
AP узнало о потере управления на четырех танкерах у берегов ОАЭ
Сюжет:

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом 4 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7– 0,8%.

При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.

Из негативных тенденции она отметила тот факт, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля «Дельта»–штамм составлял 68,8% — это самый большой показатель за весь период наблюдений.

30 июля Попова сообщила, что московский регион за четыре недели успешно справился с увеличением прироста новых случаев COVID-19.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он объяснил, что решил отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

В Москве в декабре прошлого года началась масштабная вакцинация от COVID-19. По всей стране она стартовала с 18 января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021