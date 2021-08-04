Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом 4 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7– 0,8%.

При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.

Из негативных тенденции она отметила тот факт, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля «Дельта»–штамм составлял 68,8% — это самый большой показатель за весь период наблюдений.

30 июля Попова сообщила, что московский регион за четыре недели успешно справился с увеличением прироста новых случаев COVID-19.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он объяснил, что решил отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

В Москве в декабре прошлого года началась масштабная вакцинация от COVID-19. По всей стране она стартовала с 18 января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.