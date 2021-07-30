В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

Обязательное требование о ношении перчаток в общественных местах в Москве отменяется. Соответствующий указ мэр столицы Сергей Собянин подписал в пятницу, 30 июля.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — сообщил градоначальник в своем блоге.

При этом он подчеркнул, что использование масок для защиты органов дыхания в столице по-прежнему остается обязательным. Собянин указал, что маски являются важнейшим барьером на пути распространения коронавируса. Их, по его словам, необходимо сохранить до тех пор, пока количество новых выявляемых случаев COVID-19 не сократится до минимальных значений.

Ослабить ограничения, как указал мэр, в столице позволило улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций — в 1,6 раза в сравнении с пиковыми значениями второй половины июня.

Накануне Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве быстро улучшается. Согласно данным на четверг, в городе за сутки выявили 3356 новых случаев коронавируса.

26 июля градоначальник заявлял, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 в Москве сократилось более чем на четверть. Он поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве в декабре прошлого года началась масштабная вакцинация от COVID-19. По всей стране она стартовала с 18 января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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