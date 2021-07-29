Прямой эфир
Общество
Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Мир
Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром
Интернет
Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян
Армия
Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет
Общество
В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса
Мир
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
Мир
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята
Сюжет:

В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в России выявлено 23 270 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Укол совести: в РФ заблокировали почти тысячу сайтов с фейковыми COVID-сертификатами
Чем рискуют покупатели поддельных документов о вакцинации

Наибольшее число положительных тестов на наличие инфекции за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925) и Подмосковье (1325).

За сутки зафиксировано 799 летальных исходов на фоне осложнений от инфекции, выздоровели 20 834 человека.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 6 218 502 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране число заболевающих COVID-19 падает и за неделю данный показатель снизился на 14%.

Также она сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 21 млн человек. Она уточнила, что препаратом «Спутник V» привились почти 20 млн граждан, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — порядка 300 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 в столице сократилось более чем на четверть. Он поблагодарил медиков за активную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет два-три года.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021