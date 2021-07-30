Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Московском регионе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 30 июля, заявила, что московский регион за четыре недели успешно справился с увеличением прироста новых случаев COVID-19. На сегодняшний день, по ее словам, наблюдается стабилизация и снижение.

«Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация успешно справилась с подъемом. И сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение», — сказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Москве на сегодняшний день выявлено 1 502 612 случая коронавируса, в том числе 3481 за последние сутки. Скончались от последствий инфекции 25 553 человека, выздоровели 1 355 871 пациент.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он объяснил, что решил отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Так, по его словам, количество госпитализаций с COVID-19 в городе по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня снизилось в 1,6 раза, а число выявляемых случаев — в 2,2 раза.

Накануне Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве быстро улучшается.

В Москве в декабре прошлого года началась масштабная вакцинация от COVID-19. По всей стране она стартовала с 18 января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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