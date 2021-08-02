«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»

Спустя полтора года после начала пандемии COVID-19 миру необходим двойной подход к борьбе с вирусом, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он делится на государственный и человеческий уровни: в первом случае речь идет о более активной взаимопомощи стран в сфере вакцинации, во втором — о том, чтобы граждане и дальше соблюдали повседневные меры вроде ношения масок и социального дистанцирования. В статье, которая в России публикуется в «Известиях», спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира рассказывают о том, что может приблизить конец пандемии, и объясняют, почему в интересах богатых стран отказаться от того, чтобы полностью привить свое население.

Когда мы двуедины

В мире появляются всё более патогенные варианты вируса SARS-CoV-2. Несмотря на призывы обеспечить справедливый доступ к препаратам против COVID, некоторые страны сконцентрировались на вакцинации собственного населения и вырвались в этой гонке вперед, оставив при этом многих людей в мире уязвимыми перед опасностью. В условиях, когда появляются новые, более опасные варианты вируса, действия ряда стран с позиции «сначала я» подвергают большому риску тех людей, которые не прошли вакцинацию или получили только одну дозу препарата.

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией. Мы видим всё больше нетерпения и усталости, и это вполне понятно. Однако отказываться от таких мер, как ношение масок и соблюдение дистанции, нельзя — это может привести к дальнейшему распространению инфекции.

Пока все не в безопасности Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Mamengni

Мир находится в опасном положении, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, призываем подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии. Мы должны продвигаться вперед по двум направлениям: во-первых, правительства и производители вакцин должны поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении наращивать производство препаратов и прививать людей из наиболее уязвимых групп населения; во-вторых, сами граждане и сообщества должны и дальше принимать меры, которые могли бы разорвать цепь передачи инфекции.

Первое направление требует того, чтобы многократные призывы ВОЗ и ее партнеров по COVAX максимально эффективно использовать вакцины наконец были услышаны. В мире уже распространено порядка 3 млрд доз препаратов, однако через механизм COVAX из них было распределено лишь 90 млн. Этим механизмом пользуется по меньшей мере 60 государств, однако уровень вакцинации в этих странах составляет менее 3%. Именно поэтому на глобальном, региональном и национальном уровнях мировое сообщество должно принять стратегию, согласно которой вакцинация наиболее уязвимых групп населения — первостепенная задача. Она должна проходить так, чтобы повышенному риску не подвергались ни медицинские работники, ни пожилые люди, ни лица с сопутствующими патологиями. Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — уже 40%, а к середине 2022 года — 60%. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода — в приоритете медицинские работники и люди из групп повышенного риска.

Для достижения этих целей ВОЗ, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирный банк (ВБ) приняли смелую инициативу — увеличить финансирование вакцинации еще на $50 млрд. И всё же такие инвестиции меркнут на фоне экономических потерь и издержек от пандемии, которые исчисляются триллионами долларов.

Пока все не в безопасности Фото: REUTERS/Albert Gea

ВОЗ продолжает работать над тем, чтобы безопасные и эффективные вакцины были доступны всему миру. Она предприняла целый ряд шагов — от создания реестра средств для применения в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing — EUL), куда сейчас входит восемь вакцин, до запуска инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (Access to COVID-19 Tools — ACT). Последняя призвана стимулировать развитие новых средств диагностики, лечения, вакцинации, предоставить доступ к ним уязвимым группам населения и дать развивающимся странам возможность самим производить препараты от COVID. В этом контексте очень важно вкладывать средства в производство и диагностику, активнее секвенировать вирусы, усиливать эпиднадзор и применять другие меры.

ВОЗ велела делиться

В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить всё свое население. Это даже не в их интересах — интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена.

Параллельно с этим мир должен двигаться и во втором направлении. Оно требует: все люди были твердо привержены тому, чтобы защитить себя и окружающих; для этого надо и дальше носить маски, сохранять социальную дистанцию, проветривать помещения и применять другие меры, которые доказали свою эффективность в борьбе с распространением вируса. Очень важно взаимодействовать с местным населением, укреплять доверие и давать людям возможность ощутить свою причастность — это вдохновит их на борьбу с пандемией даже спустя год после ее начала.

Пока все не в безопасности Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Нам необходимы безотлагательные меры по спасению человеческих жизней. Их применение — моральный долг всех людей. Глобальная солидарность, пусть и подпитываемая эгоистичным интересом избежать новых вариантов вируса, нужна как никогда. Мы призываем к применению двуединого подхода, а именно прививать наиболее уязвимые группы населения, с одной стороны, и принимать более эффективные меры в области общественного здравоохранения — с другой. Мы также призываем к более активным действиям тех, кто мог бы делать больше. Ведь до тех пор, пока все не в безопасности, никто не в безопасности.

Авторы: спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья профессор Маха Эль Раббат, спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Европы и Северной Америки доктор Дэвид Набарро, спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Африки (англоязычные страны) доктор Джон Нкенгасонг, спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Латинской Америки и Карибского бассейна доктор Мирта Розес, спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Африки (франкоязычные страны) профессор Самба Соу, спецпосланник гендиректора ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии доктор Палита Абейкун