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Врач заявила о непредсказуемости коронавируса и его опасности для молодежи

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Коронавирус оказался непредсказуемым и опасным из-за того, что поражает практически все органы человека. Об этом главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева сообщила в среду, 4 августа.

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«Поражаются не только легкие. Очень часто при COVID-19 страдают кровеносные сосуды, как следствие, все остальные органы испытывают кислородное голодание. Кроме того, в организме зараженного могут образоваться тромбы», — предупреждает врач в беседе с НСН.

Также она отметила, что вирус влияет на состав крови и ее свертываемость. В результате происходит закупорка сосудов, которая приводит к инфарктам или инсультам.

По словам Шиндряевой, вирус не обходит стороной и молодежь. В последнее время число заболевших среди молодых людей значительно увеличилось. Единственным спасением в борьбе с коронавирусом является вакцинация, подчеркнула Шиндряева.

«Мы, доктора, бьемся за жизнь людей каждый день, но бывают случаи, когда мы проигрываем. Это очень печально для всех нас. Та возможность, которая у нас есть посредством вакцинации защитить себя и приостановить эту пандемию, это огромный шанс для всех для нас», — заключила она.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 589 случаев COVID-19, пишет Life.ru. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906) и Подмосковье (1517). Из-за осложнений COVID-19 за последние сутки скончались 790 человек, выздоровели — 20 096.

Как заявила в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации, сообщает телеканал «360».

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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