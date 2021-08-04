Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street

Израиль возложил ответственность за воздушную атаку на судно Mercer Street в Аравийском море на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в среду, 4 августа, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на брифинге для послов стран — членов Совбеза ООН.

«Впервые я разоблачу человека, который несет прямую ответственность за запуск БПЛА-камикадзе — его зовут Саид Ара Джани, и он является командующим БПЛА КСИР. Командование БПЛА провело атаку на Mercer street», — сказал Ганц, слова которого приводятся в его аккаунте в Twitter.

Глава минобороны убежден, что командующий ответственен за планирование и подготовку подобных атак в регионе.

На брифинге с Ганцем также выступил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Отмечается, что этот брифинг является частью политических усилий, которые Израиль ведет, чтобы «способствовать осуждению и международному ответу на террористические акты иранского режима».

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинил Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

Позднее, 2 августа, советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер. Иран обвинения категорически отвергает.

В тот же день директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

Кроме того, тогда же стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.