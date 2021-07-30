Западные разведки заподозрили Иран в нападении на танкер Mercer Street

Разведывательные службы США и Европы подозревают Иран в нападении в Аравийском море на японский нефтяной танкер Mercer Street. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с отчетами разведки.

По их информации, правительства западных стран все еще ищут убедительные доказательства этому. Кроме того, источник агентства в Пентагоне заявил, что атака на судно, по всей видимости, была совершена с помощью беспилотника. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне подтвердил нападение дрона, но не сообщил подробностей о том, как и кто мог быть виноват.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, также сообщает, что нападение могло быть осуществлено с помощью беспилотника со взрывчаткой. Кроме того, другой беспилотник того же типа за несколько часов до этого якобы упал в воду в нескольких десятках метров от танкера. Такой способ нападения и еще несколько признаков, по мнению собеседника издания, указывают на причастность Ирана к произошедшему.

Иран пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

В настоящий момент судно своим ходом следует в безопасный порт в сопровождении корабля ВМС США.

Иран и Израиль обмениваются обвинениями в нападении на суда друг друга в последние месяцы.

3 июля израильское торговое судно подверглось нападению в северной части Индийского океана. Контейнеровоз следовал из порта Джидды в Саудовской Аравии в направлении побережья ОАЭ. Как отметил источник ливанский телеканала «Аль-Маядин», инцидент произошел на следующий день после того, как сообщалось об израильском нападении к западу от Тегерана.

Ранее, 6 апреля, сообщалось что иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подверглось нападению возле побережья Эритреи в Красном море.

25 марта Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море, рано утром. Судно было повреждено, но продолжило путь в порт назначения. Власти Израиля назвали инцидент умышленным нападением Ирана.