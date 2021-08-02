В МИД РФ оценили заявления о причастности Ирана к атаке на Mercer Street

Нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер Mercer Street, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации. Об этом заявил в понедельник, 2 августа, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«У нас нет ни малейших оснований полагать [что Иран причастен к атаке], поскольку фактов у нас нет. Когда будут факты, тогда и отношение свое выработаем», — сказал Кабулов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в настоящий момент Тегеран пока не обращался к Москве с просьбой содействовать в выяснении обстоятельств инцидента. Кабулов уточнил, что «у них даже времени, я боюсь, не было для этого, потому что все вспыхнуло в последние пару дней».

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинил Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен 1 августа выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на танкер. В сообщении, распространенном пресс-службой Государственного департамента США, отмечается, что оправдания смертельной атаке на судно нет, а соответствующие военные действия несут в себе угрозу свободе судоходства, торговле и специалистам, которые работают на кораблях.

2 августа агентство Tasnim сообщило, что советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер.