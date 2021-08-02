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Блинкен выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на Mercer Street

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США выразили уверенность в причастности Ирана к атаке на нефтяной танкер Mercer Street, которая была осуществлена на просторах Аравийского моря, о чем заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Текстом соответствующего обращения в воскресенье, 1 августа, поделилась пресс-служба Государственного департамента США.

В сообщении отмечается, что оправдания смертельной атаке на судно нет, а соответствующие военные действия несут в себе угрозу свободе судоходства, торговле и специалистам, которые работают на кораблях.

«Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, в результате которого были убиты два невинных человека, с использованием односторонних взрывных БПЛА — смертоносного средства, которое он всё чаще использует во всем регионе», — говорится в тексте сообщения госсекретаря США, опубликованного на сайте американского ведомства.

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В настоящий момент правительство США совместно со своими партнерами проводит ряд консультаций по части дальнейших шагов и ответа на инцидент, который, как отмечается в тексте уведомления, «будет дан в ближайшее время». Также в публикации американского Госдепа выражается решительное осуждение атаки на нефтяной танкер в знак солидарности с партнерами и союзниками США, а семьям погибших на Mercer Street — соболезнования.

Накануне, 31 июля, Энтони Блинкен в рамках расследования атаки на нефтяной танкер договорился о сотрудничестве с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

30 июля агентство Reuters со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщило о том, что американские и европейские спецслужбы подозревают Иран в нападении на нефтяной танкер. Источник агентства в Пентагоне указал, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника также сообщает, что нападение могло быть осуществлено с помощью беспилотника со взрывчаткой. Кроме того, другой беспилотник того же типа за несколько часов до этого якобы упал в воду в нескольких десятках метров от танкера. Такой способ нападения и еще несколько признаков, по мнению собеседника издания, указывают на причастность Ирана к произошедшему.

Иран пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали устанавливаются.

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