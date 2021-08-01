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Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорились о сотрудничестве в рамках расследования инцидента с танкером-химовозом Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийских водах. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в пресс-службе американского Государственного департамента.

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«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид обсудили нападение на Mercer Street, торговое судно, мирно проходившее через северную часть Аравийского моря. Они согласились работать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказания поддержки и рассмотрения соответствующих дальнейших шагов», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте американского ведомства.

Накануне, 30 июля, агентство Reuters со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщило о том, что американские и европейские спецслужбы подозревают Иран в нападении на нефтяной танкер. Источник агентства в Пентагоне указал, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, также сообщает, что нападение могло быть осуществлено с помощью беспилотника со взрывчаткой. Кроме того, другой беспилотник того же типа за несколько часов до этого якобы упал в воду в нескольких десятках метров от танкера. Такой способ нападения и еще несколько признаков, по мнению собеседника издания, указывают на причастность Ирана к произошедшему.

Иран пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Танкер без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.

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