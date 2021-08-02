МИД Ирана вызвал советника посла Британии из-за обвинений в атаке на танкер

Советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных главой британского внешнеполитического ведомства Домиником Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер Mercer Street. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня советник посла Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, для выражения протеста британской стороне в связи с обвинениями министра иностранных дел Британии в адрес Ирана», — говорится в сообщении.

Иран также выразил сожаление по поводу безосновательного обвинения министра иностранных дел Великобритании. Кроме того, иранская сторона отвергла заявления о причастности, назвав их противоречивыми и необоснованными.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После инцидента ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинил Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер. Кроме того, британский МИД ранее в этот день вызвал посла Ирана. Ведомство призвало Иран прекратить действия, которые ставят под угрозу мир и безопасность.

30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен 1 августа выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на нефтяной танкер. В сообщении, распространенном пресс-служба Государственного департамента США, отмечается, что оправдания смертельной атаке на судно нет, а соответствующие военные действия несут в себе угрозу свободе судоходства, торговле и специалистам, которые работают на кораблях.